İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı er-Ray ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı er-Ray ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Tunuslu mevkidaşı er- Ray ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı er-Ray ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Tunuslu mevkidaşı er- Ray ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT