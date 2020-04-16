Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı er-Ray ile telefonda görüştü
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Tunuslu mevkidaşı er- Ray ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Tunuslu mevkidaşı er- Ray ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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