Çavuşoğlu, Tunus'un yeni Dışişleri Bakanı er-Ray'ı tebrik etti
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı er-Ray'ı arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı er-Ray'ı arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak: AA
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