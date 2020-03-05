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Çavuşoğlu, Tunus'un yeni Dışişleri Bakanı er-Ray'ı tebrik etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı er-Ray'ı arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Çavuşoğlu, Tunus'un yeni Dışişleri Bakanı er-Ray'ı tebrik etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı er-Ray'ı arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA




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