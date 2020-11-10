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  3. Çavuşoğlu: Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin

Çavuşoğlu: Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda, "Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" dedi.

Çavuşoğlu: Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda, "Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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