Çavuşoğlu: Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda, "Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" dedi.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda, "Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" dedi.
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