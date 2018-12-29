Çavuşoğlu ve Akar, Moskova'da heyetlerarası görüşmelerde bulunuyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşlarıyla Moskova'da heyetlerarası görüşmelerde bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendireceği toplantı başladı.

DHA