Çavuşoğlu ve Pompeo ABD'nin Suriye'den çekilme kararını görüştü
Dış işleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görütü. Görüşmede ABD'nin Suriye'den askeri güçlerini geri çekmesi ele alındı
Dış işleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görütü. Görüşmede ABD'nin Suriye'den askeri güçlerini geri çekmesi ele alındı
Son dakika gelen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ve Pompeo yaptıkları görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını ele aldı.
Etiketler : abd, Çavuşoğlu, Mike Pompeo
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