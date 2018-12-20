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  3. Çavuşoğlu ve Pompeo ABD'nin Suriye'den çekilme kararını görüştü

Çavuşoğlu ve Pompeo ABD'nin Suriye'den çekilme kararını görüştü

Dış işleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görütü. Görüşmede ABD'nin Suriye'den askeri güçlerini geri çekmesi ele alındı

Çavuşoğlu ve Pompeo ABD'nin Suriye'den çekilme kararını görüştü

Dış işleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görütü. Görüşmede ABD'nin Suriye'den askeri güçlerini geri çekmesi ele alındı

Son dakika gelen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ve Pompeo yaptıkları görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını ele aldı.

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