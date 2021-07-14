Çavuşoğlu Yemenler A.Ş. gecekondu sorununu kökünden çözüyor! 52 aile kentsel dönüşüm projesiyle ferah bir yaşama kavuşacak

İstanbul Pendik'te son zamanların en önemli kentsel dönüşümü Esenyalı Fatih Mahallesi’nde yapılacak. Çavuşoğlu Yemenler Yapı A.Ş.'nin 52 gecekondu sahibiyle anlaşarak hayata geçireceği proje ile hak sahipleri yeni konutlarında ferah bir yaşam sürmesinin keyfini yaşayacak.

İki blok ve 156 daireden oluşan Göktürk Konutları için vatandaşların bir anlaşmazlık yaşamaması için tüm hak sahiplerinin katılımıyla 10 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Ahi Evran Kültür Merkezi Konferans Salonunda kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekimine Çavuşoğlu Yemenler Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yeşilyurt ile Çavuşoğlu Yemenler Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Yeşilyurt’un yanı sıra tüm hak sahipleri de katıldı.

PROJE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Geçmişte aynı bölgedeki 42 gecekonduyu da hak sahipleri ile anlaşarak hayata geçirdikleri Zemzem Konutları projesinin de bölgede örnek teşkil eden dönüşüm projesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu Yemenler Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yeşilyurt, Göktürk projesi kapsamında kendilerine destek veren Pendik Belediyesine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Göktürk Konutları'ndaki tüm dairelerin aynı kalitede yapılacağının altını çizen İsmail Yeşilyurt, “Burada Çavuşoğlu Yemenler Yapı A.Ş.’nin bir temsilcisi olarak değil, 35 yıldır bu mahallede ikamet eden bir komşunuz olarak söylüyorum ki Zemzem Konutları’nda olduğu gibi herkesin kazandığı, kimsenin kaybetmediği bir projeyle karşınıza geldik. 52 dairelik bir blok hak sahipleri olarak komple sizlere ait olacak” ifadelerini kullandı.

"HİÇ DURMADAN TEMİZ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Daha önce de öncü projelere imza atan Çavuşoğlu Yemenler Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yeşilyurt," İnşallah kısa süre içerisinde ruhsatımızı da almış olacağız." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

" Şu anda bizim ruhsatı beklemeden burada kura çekilişi yapmamızın sebebi; sizlerin işleri geç kalmasın diye. Bu noktada ne kadar hızlı olabilirsek o denli işlerinizi kısa sürede çözmüş olacağız. Bu anlamda hiç durmadan temiz bir şekilde ilerliyoruz. "

PROJE İSKİ VE BELEDİYE TARAFINDAN ONAYLANDI

İsmail Yeşilyurt, projenin İSKİ ve belediye tarafından onaylandığını ifade ederek, " En son yapı denetim kalmıştı, yapı denetim de atandı. Her evrak tamamlanmayınca sonuca gidemiyoruz. Onun için burada bu kura çekilişi yapıyoruz. Sizler burada bu çekilişi yapmazsanız kat irtifak tapularına yani daire tapularına geçemiyoruz. Çünkü herkesin çektiği kurayı listeye eklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"NE YAPILMASI GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ"

Ruhsatın alınmasının ardından 1-1,5 ay sonra daire tapularının da alınacağını kaydeden İsmail Yeşilyurt, hak sahiplerine seslenerek," Sizin iyiliğiniz için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ben bu proje için gecemi gündüzüme katarak sizin karışmış ufak tefek işlerinizi çözmeye çalışıyorum. Sizin için yapılması gereken en güzel şey neyse onu yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU YEMENLER A.Ş. CESUR VE KARARLI ADIMLARLA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Temelleri, 1992’de atılan ÇAVUŞOĞLU YEMENLER YAPI A.Ş. geçmişten bugüne edindiği tecrübe sayesinde güç ve güvenle, yaptığı projeleri gibi sağlam temeller üzerinde yükseliyor. “İhtiyacı olan her aileyi ev sahibi yapmak, onlara hak ettikleri mutlu ve huzurlu yaşamı sunmak” ilkesi ile vatandaşlara mutlu olabilecekleri evler yapmayı amaçlayarak serüvenine başlayan ÇAVUŞOĞLU YEMENLER YAPI A.Ş.'nin yolculuğu, cesur ve kararlı adımlarla devam ediyor.