Çavuşoğlu:"ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar."
IHAAW112724-SIY/10-01-2019 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar." 10.01.2019 11:27:24 TSINNNN
IHAAW112724-SIY/10-01-2019 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar." 10.01.2019 11:27:24 TSI NNNN
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