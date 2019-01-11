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  3. Çavuşoğlu:"ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar."

Çavuşoğlu:"ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar."

IHAAW112724-SIY/10-01-2019 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar." 10.01.2019 11:27:24 TSINNNN

Çavuşoğlu:"ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar."

IHAAW112724-SIY/10-01-2019 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar." 10.01.2019 11:27:24 TSI NNNN


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