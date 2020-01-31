Çavuşoğlu,ırkçı Yunan hakkında konuştu:Gerekli adımları atacağız

Resmi temaslar için Bulgaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İki bakan görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında Türk bayrağını yırtan terbiyesiz Yunan milletvekili hakkında, "Türk düşmanlığı ön plandadır. Yarın bunu önleyemezsek Avrupa geleceği için felaket olur. Bugün gerçekten kabul etmemiz lazım.Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız. Neticesini takip edeceğiz " dedi.

"49 VATANDAŞ VAR, ONLARI GETİRECEĞİZ"

Açıklamalarını sürdüren Çavuşoğlu, "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. Uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı getireceğiz. Bizden ricacı olan kardeş ülkelerimizin vatandaşları da var. 7 Azerbaycanlı kardeşimiz var. O canları alacağız. Toplam 49 vatandaş var, onları getireceğiz. Türkiye'ye getirildikleri zaman Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlarımız gerekli tedbirleri aldı. Bizden yardım isteyen vatandaşları da getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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