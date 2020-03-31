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Çavuşoğlu'na, İtalyan mevkidaşı Di Maio'dan "Kovid-19'a karşı dayanışma" teşekkürü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme, Di Maio'nun talebi üzerine gerçekleşti.Telefon görüşmesinde, Di Maio, Bakan Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

Çavuşoğlu'na, İtalyan mevkidaşı Di Maio'dan "Kovid-19'a karşı dayanışma" teşekkürü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme, Di Maio'nun talebi üzerine gerçekleşti.

Telefon görüşmesinde, Di Maio, Bakan Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin desteği ve iş birliği için teşekkür etti.

Kaynak: AA




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