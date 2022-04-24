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  3. Çavuşoğlu’ndan Ermeni protestoculara tokat gibi cevap! Bozkurt işaretiyle derslerini verdi

Çavuşoğlu’ndan Ermeni protestoculara tokat gibi cevap! Bozkurt işaretiyle derslerini verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay'da Ermeni göstericilerin protestosuyla karşılaştı. Çavuşoğlu, Montevideo Büyükelçiliğinin açılışının çıkışında protestocu gruba, arabasından bozkurt işareti yaparak cevap verdiği görüldü.

Çavuşoğlu’ndan Ermeni protestoculara tokat gibi cevap! Bozkurt işaretiyle derslerini verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermeni protestoculara bozkurt işareti yaparak yanıt verdiği anlar gündeme oturdu. Latin Amerika ziyaretleri kapsamında Uruguay'a giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, arabasında bulunduğu bir sırada Ermeni protestocularla göz göze geldi.

Çavuşoğlu’ndan Ermeni protestoculara tokat gibi cevap! Bozkurt işaretiyle derslerini verdi

PROTESTOCULARA TOKAT GİBİ CEVAP

1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto eden gruba Çavuşoğlu, bozkurt işareti yaparak cevap verdiği görüldü.

Çavuşoğlu’ndan Ermeni protestoculara tokat gibi cevap! Bozkurt işaretiyle derslerini verdi

Çavuşoğlu’ndan Ermeni protestoculara tokat gibi cevap! Bozkurt işaretiyle derslerini verdi

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