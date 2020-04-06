Çavuşoğlu'ndan eski NATO Genel Sekreteri Solana'ya geçmiş olsun telefonu
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı ve eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Solana'yla görüşüp geçmiş olsun...
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı ve eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Solana'yla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.
Öte yandan Çavuşoğlu Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile de telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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