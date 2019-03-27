Çavuşoğlu'ndan sert tepki: ABD hukuku hiçe saydı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Başkanı hukuku hiçe sayarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak, bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri, Suriye’nin toprakları, bugüne kadar işgalci olan İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren Müslüman ülke var mı?" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçime 4 gün kaldığını belirterek, Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü’ye destek istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına değinen Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

TEPKİ GÖSTEREN BAŞKA MÜSLÜMAN ÜLKE VAR MI?

"Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı hukuku hiçe sayarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak, bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri, Suriye’nin toprakları bugüne kadar işgalci olan İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren Müslüman ülke var mı? Nerede Arap Birliği? Nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin, sevmezsin ayrı bir şey ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye’nin topraklarıdır. İşte bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor."