Çavuşoğlu'ndan taksiler için ÖTV sözü (4) 

ÇAVUŞOĞLU: İZMİR'E 6 YILDA 67 MİLYAR TL YATIRIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'deki programının son bölümünde Karabağlar'daki seçim bürosunun açılışına katıldı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan ve çok sayıda partilinin yer aldığı açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Artık İzmirliler, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte oy veren İzmirli hemşehrilerimiz enayi yerine konulmaktan bıkmış, oy vermiş hizmet alamamış, şimdi değişiklik istiyor ve hasretle Nihat Zeybekci'yi bekliyor. Artık İzmirliler ideolojik davranmıyor, İzmir'i, İzmir'e hizmetkar olabilecek arkadaşlara emanet etmek istiyor. Hizmet üretmiyorlar, bahane üretiyorlar. "Ankara'dan buraya yatırım gelmiyor da ondan" diyorlar. Ben Antalyalıyım, 17 yılda Antalya'ya devletimizin yaptığı yatırım miktarı 40 milyar TL. Son 6 senede devletimizin İzmir'de yaptığı yatırım miktarı 67 milyar. Peki buna rağmen İzmir niye geri kaldı? Çünkü belediyecilikte hiçbir şey olmuyor da ondan" dedi.

İzmir'de CHP'nin başarısız olduğunu öne süren Çavuşoğlu, "Bugün sokakta sohbet ettiğimiz CHP'lilerin yüzde 100'ü İzmir'in geri kaldığını kabul ediyor. Yarıdan fazlası da bu dönemde Nihat Zeybekci'ye oy vereceğini söylüyor, Bilal Doğan'a oy vereceğini söylüyor. Bazı CHP'li arkadaşlar da eleştirdiğimiz zaman "siz İzmirlileri kötülüyorsunuz" diyor. Biz İzmirlileri kötülemiyoruz. Tüm Türkiye'de adaylarımızı ve belediye meclis üyelerimizi oturduk birlikte karar verdik. Sadece İzmir'de değil, HDP adına belediye meclis listelerine istisnasız girenlerin hepsini ama hepsini PKK belirledi. Vatandaş da görüyor" diye konuştu.

ZEYBEKCİ: ÇİÇEK GİBİ İZMİR GELECEK

Açılışta konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise şunları söyledi:

"Biz efelenmeye değil, efeler gibi dimdik durmaya geldik. Biz hükmetmeye değil, hizmetkar olmaya geldik. Artık yılları çalınan, yıllardan beri mazeretlerle unutulan, 20 yıldan beri "ama, fakat, ancak, lakin" diyerek, bırak patinaj yapmayı geriye doğru götürülen İzmir, ayaklarının üzerinde layık olduğu yere gelmeye hazır mı? Artık "bahane yok, mazeret yok yola devam" diyoruz. 20 yılda ne kadar ihmal edilmişlik varsa 5 yılda onu kazanmaya geldik. İzmir artık bir daha çöple anılmayacak. Sıfır atık projesiyle çöp tesislerinde gaz üreterek bunları yapacağız. Diyebilirler bize, "sen biliyor musun bunları?" Evet yaptım da geldim. Bizim dört meselemiz var ve dört "ç'miz var. Çukur, çamur, çöp, çarpık yapı. Dört tane "ç" gidecek, tek "ç" gelecek. Çiçek gibi İzmir gelecek inşallah."

'İZMİR'İN EFESİ" SLOGANI

Açılışa katılan vatandaşların "İzmir'in efesi Nihat Zeybekci" sloganlarının ardından konuşmasına devam eden Nihat Zeybekci, "Örtülü, gizli, kapı arkasında pazarlıklarla ittifak yaptılar, şimdi "açıkla" diyorum. Meclis üyeleri listesinde dağdan gelenlere hangi ilçelere; biz açıklayacağız onu söyleyeyim. Biz onların içinde neler var açıklayacağız. Milletim bilsin. Bak Cumhur İttifakı'na, yan yana duruyor muyuz? Meclis üyeleri listemiz şeffaf mı? E sen de söyle niye utanıyorsun, niye gizliyorsun? Çünkü borçlular, çünkü oradan yönetiliyorlar" dedi.

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DHA