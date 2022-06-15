Çay değil "zehir" içmişiz! Nasıl demlendiği çok önemli, yanlış demlenince kansere yol açıyor

Su tüketiminden sonra en çok tüketilen içeceklerden birinin çay olduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Ülkemizde Karadeniz'de yetişen ve lezzetiyle dillere destan olan siyah çay, faydalı içerikleriyle de vücuda iyi gelmektedir. Kalp sağlığına iyi gelmesi, bağırsak problemlerine iyi gelmesi gibi faydaları saymakla bitmiyor.

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz, sohbetlerimize eşlik eden çay, doğru bildiğimiz fakat sonucunda kansere yol açabilecek kadar tehlikeli hale gelen yanlış demleme yöntemiyle vücuda zararlı hale de gelmektedir. Öyleyse hayatımızda bu kadar önemli yer tutan çayı nasıl demlemeliyiz?

MİDE PROBLEMLERİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Çayın acımaması çok önemli. Çünkü çayın acıması gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Demlendiğinden emin olduktan sonra ısı ile teması kesilmelidir. Böylece çayın lezzeti de daha uzun bir süre dayanacaktır.

Ayrıca uzun bir süre ısıya maruz kalan çay acıdığı ve mide rahatsızlıklarına neden olduğu gibi kansere de yol açabilmektedir.

NASIL DEMLEMEMİZ GEREKİYOR?

Yapılan araştırmalar sonucunda, uzmanlar tarafından geliştirilen çay demleme tekniği ile en sağlıklı ve lezzetli çayı elde ettiğimiz ortaya koyulmuştur. Aynı zamanda ödül de alan bu demleme tekniği "Önce su, sonra çay" şeklindedir.

Uzmanlara göre, daha önce yapılan yanlışlardan biri de suyun kaynar bir şekilde hemen çay ile temas ettirilmesidir. Bu yanlış yöntem ile çay hem haşlanmış oluyor hem de lezzetini kısa bir sürede kaybediyor.

Bir diğer önemli bir nokta da kaynayan suyu demliğe dökerken kenardan dökmemek. Çünkü kenardan dökülen sıcak su oksijenini kaybeder. Suyu yukarıdan dökerek kaybettiği oksijeni tekrar kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Doğru çay demleme tekniği; Kaynayan suyu biraz dinlendirdikten sonra üst demliğe yukarıdan dökerek koyun, daha sonra sıcak suyun üzerine çayı ekleyin. Alt demliğe soğuk su koyun ve tekrar ateşin üzerine alın. Alttaki su kaynamak için beklerken üst demlikte de çay demlenecektir. Yaklaşık 10 dakika daha demlenmeye bırakılan çay hem lezzetli hem de doğru demlendiği için sağlıklı olacaktır.