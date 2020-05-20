'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (2)

SAMSUN'DA UZUN ARAÇ KUYRUĞU

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı için seyahat izin belgesi alıp, yola çıkan çay üreticileri, memleketlerine ulaşmayı sürdürüyor. Otobüs ya da araçları ile yola çıkan üreticiler, Samsun'un Havza ilçesinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kentin giriş noktası olan Havza'nın Teşvikiye kavşağındaki kontrol noktasında polis ekipleri, çay hasadı için yola çıkanların önce ateşlerini ölçtü ardından da izin belgelerini kontrol etti. Belgesi tam olan üreticilerin geçişine izin verildi.

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Kaynak: DHA