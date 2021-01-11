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  3. Çay içerken az daha canından oluyordu!

Çay içerken az daha canından oluyordu!

Kağıthane'de bir dükkanda çay içen Adnan Hozman isimli bir kişi, bir anda yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından kaçan zanlı ile ilgili polis ekipleri arama çalışmalarına devam ederken yaralanan Hozman'ın yardımına çevredekiler koştu. O anlar ise anbean kameralara böyle yansıdı.

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11 Ocak 2021 Pazartesi 11:19
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