Çay içme meselesi yüzünden arkadaşını bıçakladı!

Isparta’da tartıştığı arkadaşını bacağından bıçakla yaralayan adam, olayın ardından bankta oturup sigara içti. Saldırgan, "Bıçaklama demeyelim de haraç olayı gibi bir şey vardı, o niyetle yani" açıklamasında bulundu.

İddiaya göre, Isparta'da yaşayan kahvehane işletmecisi Murat K. ile arkadaşı Şükrü Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Murat K., cebinden çıkardığı bıçakla Şükrü Y.’yi bacağından yaraladı. Çevrede bulunan insanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Şükrü Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYDAN SONRA OTURUP SİGARA YAKTI

Şükrü Y.’yi bacağından bıçakla yaralayan Murat K., olayın ardından bankta oturup sigara içti. Polis ekipleri, bankta oturan Murat K.’yı gözaltına alarak, emniyet merkezine götürdü.

''BIÇAKLAMA DEMEYELİM DE HARÇ OLAYI DİYELİM''

Murat K., gazetecilerin '‘Neden arkadaşınızı bıçakladınız?'' sorusuna “Bıçaklama demeyelim de haraç olayı gibi bir şey vardı. O niyetle yani. Pişmanım” diyerek yanıt verdi. Öte yandan Murat K.’nın emniyetteki ilk ifadesinde Şükrü Y.’yi fazla çay içme konusu yüzünden bıçakladığını söylediği öğrenildi.