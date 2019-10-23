Çay ocağına öyle bir isim verdi ki, gören çay içmeye giriyor

Bursa'da farklı bir isim verilen çay ocağı her gün dolup taşıyor.

Bursa'da 10 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Makine Mühendisi Cemil Turşucular, tahtası eksik olanların toplanma yeri olmadığını düşünerek, onlar için bir mekan açmaya karar verdi. Açtığı çay ocağının ismini "Tahtası Eksikler Toplanma Yeri" koyan esnaf, kendisinin de tahtasının eksik olduğunu söyledi. Burada çay içen vatandaşlar ise, iş yerinin ismini güzel bulduklarını belitti. İş yerine koyduğu isim ve çayının güzel olması sebebiyle her kesime hizmet veren Turşucular, işinden ve müşterilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

10 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Cemil Turşucular, "Tahtası eksikler dışarıda başı boş geziyorlardı. Onların hepsini bir araya toplayabilmek istedim. Dışarıda bir olaya karışmasınlar ve burada denetim halinde kalsınlar diye böyle bir yer açtım. Buraya normal insan da geliyor, ama gelenlerin büyük kısmının tahtası kırık. Tabelayı gören müşterilerin yüzde doksanının tepkisi olumlu. Bizim de tahtamız eksik diyorlar. Geçen akşam biri geldi, benim 46 tahtam eksik, kaça kadar alıyorsunuz diye sordu. Biz de ondan yukarısını almıyoruz dedik. Çıktı gitti, 10 dakika sonra geri geldi. Benim 10 tahtam eksikmiş dedi. Benim buradaki müşterilerimin yüzde sekseni sabit müşterim" dedi.

Kaynak: İHA