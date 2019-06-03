Çay sanayicilerden 'kuru çaya zam' talebi

RİZE Çay Sanayicileri Derneği Başkanı Hızır Balcı, kuru çaya zam yapılması gerektiğini söyledi.

Rize Çay Sanayicileri Derneği Başkanı Hızır Balcı, yaş çaya 2019 yılında yüzde 26 oranında zam yapıldığını hatırlatarak kuru çayda artış yapılmadığını belirtti. Balcı, "Devletin kilosunu 2,90 lira olarak açıkladığı yaş çayı 1,80-1,70 liradan almak zorunda kalıyoruz. Bunun suçlusu sadece özel sektör değil. Artan girdi maliyetlerine rağmen yaklaşık 2 yıldır kuru çaya zam yapılmamıştır, biz bu zammı bir an önce bekliyoruz. 5 kilo yaş çaydan bir kilo kuru çay yapıyoruz. Bunu maliyetlere döktüğümüzde bugün 2 liraya dahi yaş çay alsak, kuru çayın 13,50-14 lira maliyeti var ama bugün kilosu 12 liraya kadar düşen fiyatlarda piyasaya kuru çay satılıyor. Maliyetinin altında satmak zorunda kalıyoruz. Firma çayını almış, parasını vermek zorunda, çekinin zamanı gelmiş, mecbur kalıyor çayını maliyetinin altında vermeye. Kuru çaya zam yapılmazsa bunun altından çıkmamız çok zor" dedi.

'KURU ÇAY SATAMAZSAK DAHA KÖTÜ OLACAK'

Kuru çaya zam yapılmazsa ikinci sürgün döneminin çok daha kötü geçeceğini belirten Balcı, şunları söyledi:

"Bazı üreticiler içinde bulunduğumuz durumu biliyor ve bizim neden ucuza çay aldığımızı anlıyor. "Sizin elinizde yapacak bir şey yok. Kuru çay zam gelmemiş" diyorlar. Bazıları da anlamak istemiyor. Fiyatların düşmesinde özel sektörün bir suçu yok. Sebep 2 yıldır kuru çaya zam yapılmaması. Biz de yaş çay fiyatlarını düşürmek zorunda kalıyoruz, bu durum ikinci sürgünde çok daha kötü olabilir. Birinci sürgünde herkesin biraz parası var, onu kullanıyor. Eğer kuru çay satamazlarsa ikinci sürgünde daha kötü olacak"

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DHA