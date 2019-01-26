Çay suları, su deposu ve arıtma tesisinde zarara yol açtı

MANİSA'nın Kula ilçesinde şiddetli sağanak sonrası, Söğüt Çayı'nın akış hızı arttı. Çay kenarına kadar taşan sular, buradaki su deposu ve arıtma tesisinde büyük hasara yol açtı.

Bebekli Mahallesi yakınlarından geçen Söğüt Çayı'nın akış hızı, şiddetli sağanak sonrası arttı. Hızlanarak akan çay, kıyısına taşarak ilerledi. Sular, çay kenarındaki, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yaptırılan içme suyu deposu ve arıtma tesisine zarar verdi. MASKİ ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

FOTOĞRAFLI

DHA