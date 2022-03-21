Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

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Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri Maaşları

Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.67

Meslek Adı :

Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çay bahçesi kurulacak alanları belirleyen, çay yapraklarının işlenerek kuru çay haline getirilmesi, yaş ve kuru çay analizlerinin yapılması ve bu çayların pazarlanması işlerinde çalışan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çaylık alanların belirlenmesi çalışmalarına katılmak,

b) Budama yapılan alanların tespiti ve ölçümünü yapmak,

c) Organik çayla ilgili görevleri yapmak, d

) Hasat olgunluğuna gelen çayları bahçede kontrol etmek,

e) Alım yerine getirilen çayın nitelik yönünden şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek,

g) Tartım sonuçlarını ilgililere iletir ve kayıt etmek,

h) Alım yeri işçisinin çalışmalarını ve göreve devamını izlemek,

i) Üretici ve fabrika arasında iletişimi sağlamak,

j) Çay alım talimatının ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak,

k) Çay fabrikalarında çayın işlenmesi aşamalarını kontrol etmek,

l) Fabrikalarda veya laboratuvarda çayın gerekli analizlerinin yapılmasında görev almak,

m) Çay tarımında hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmalarına katılmak,

n) Çayın satışını yapmak,

o) Çayın pazarlanması süreçlerinde görev almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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