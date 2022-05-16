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Çay tiryakilerine üzen haber! ÇAYKUR'dan zam açıklaması!

Çay severlere üzen haber ÇAYKUR'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatına yüzde 73 zammı açıklamasının ardından, ÇAYKUR kuru çay fiyatına yüzde 43 zam yaptığını açıkladı.

Çay tiryakilerine üzen haber! ÇAYKUR'dan zam açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Artvin Uluslararası Havalimanı açılışında 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çayda geçtiğimiz yıl 3,87 lira olan alım fiyatını yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkararak geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalama yaş çaya yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liraya çıkardıklarını duyurdu.

Çay tiryakilerine üzen haber! ÇAYKUR'dan zam açıklaması!

ÇAYA YÜZDE 43,7 ZAM GELDİ

Yaş çaya yapılan zammın ardından çay üreticilerinin özel sektöre düşük fiyatla çay satışının da önüne geçilmesine açısından beklenen ve tüm yaş çay üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği kuru çay zammının da ÇAYKUR tarafından yapıldığı öğrenildi.

Çay tiryakilerine üzen haber! ÇAYKUR'dan zam açıklaması!

ÇAYKUR'un yaş çay zammının ardından kuru çaya %43,7 zam yaptığı bilgilerine ulaşıldı.

Çay tiryakilerine üzen haber! ÇAYKUR'dan zam açıklaması!

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