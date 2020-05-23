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  3. Çay toplamaya gideceklerdi! Cesetlerine ulaşıldı

Çay toplamaya gideceklerdi! Cesetlerine ulaşıldı

Trabzon’un Of Çaykara yolu Dumlusu Mahallesi Mevkii’nde seyir halindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç elektrik direğine çarptı. Tüplü olan aracın çarpmanın etkisiyle bir anda alev alan araçta 3 kişi hayatını kaybetti.

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:27

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