Çay üreticileri, 6 bin 900 TL maaşla işçi aramaya devam ediyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışın yasak olduğu Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da çay üreticileri aylık 6 bin 900 TL'yi bulan maaş ve sosyal güvence karşılığında köy köy gezerek işçi arıyor.