Çay üreticileri, 6 bin 900 TL maaşla işçi aramaya devam ediyor!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışın yasak olduğu Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da çay üreticileri aylık 6 bin 900 TL'yi bulan maaş ve sosyal güvence karşılığında köy köy gezerek işçi arıyor.
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02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:48
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