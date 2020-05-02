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  3. Çay üreticileri, 6 bin 900 TL maaşla işçi aramaya devam ediyor!

Çay üreticileri, 6 bin 900 TL maaşla işçi aramaya devam ediyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışın yasak olduğu Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da çay üreticileri aylık 6 bin 900 TL'yi bulan maaş ve sosyal güvence karşılığında köy köy gezerek işçi arıyor.

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02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:48

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