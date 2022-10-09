Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı görev tanımı nedir, Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı ne iş yapar, Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı Tanımı;

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Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı Maaşları

Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.64

Meslek Adı :

Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yaş çay yaprağının içilebilir siyah, yeşil ve bitkisel çaya dönüşmesi sürecinde soldurma, kıvırma, oksidasyon (fermantasyon), kurutma ve tasnif aşamalarını gerçekleştirerek gerekli araç-gereçleri kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde hijyen sağlamak,

b) Üretim aşamalarını yürütmek,

c) Kullanılan ekipmanların üretim için uygun olup olmadığını kontrol etmek,

d) Üretim ortamının uygun olup olmadığını kontrol etmek,

e) Gerekli makine ve ekipmanları kullanmak,

f) Soldurma işlemini yapmak,

g) Yaş çayın içindeki su oranını kontrol etmek,

h) Çayın kıyılma işlemini yapmak,

i) Üretilen çayın rengini, kokusunu kontrol etmek,

j) Kurutma işlemi yapmak

k) Tasnifleme yapmak,

l) Çayın ambalajlama işlemini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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