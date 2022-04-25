Çay Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çay Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Çay Yetiştiricisi ne iş yapar, Çay Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çay Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çay Yetiştiricisi Tanımı;

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Çay Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çay Yetiştiricisi Maaşları

Çay Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çay Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çay Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.02

Meslek Adı :

Çay Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çay bitkisinin ekimi ve yetiştirilmesi işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çay Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çay ekilecek araziyi kontrol ederek arazinin ekime müsait olup olmadığını tetkik etmek,

b) Çalıları ve ağaçları temizleyip, kalan bitki artıklarını yakmak,

c) Suni veya hayvani gübre ile gübreleyerek sabanla çapa ile toprağı hazırlamak

d) Çapa ile kuyu tabir edilen küçük ocaklar açarak içine çay tohumunu atmak,

e) Filizlenen çay fidelerinin diplerini çapalayıp gübrelemek,

f) Gübrenin toprağa nüfus etmesi için üstünü toprakla örterek hava ile olan irtibatını kesmek,

g) Yaprak büyümesini desteklemek için belirli zamanlarda çay bitkilerini budamak,

h) Fidelerin ıslahı için çelik aşı yapmak,

i) Daldırma aşı için iyi fideleri budamak,

j) İhtiyarlayan çay fidelerini oldukça dipten budayarak taze sürgünlerin çıkmasını sağlamak,

k) Çay sulama kanallarını temizlemek,

l) Hastalıklardan ve böcek istilasından korumak için kimyasal maddelerle ilaçlama yapmak,

m) Mahsul zamanı çay toplama çalışmalarına katılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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