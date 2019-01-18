Çaya düştüğü iddia edilen şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düştüğü iddia edilen şahıs için polis ve itfaiye ekipleri adeta seferber oldu. Eskişehir İtfaiyesi dalgıç ekipleri soğuk havaya rağmen uzun süre suya düştüğü ihbarı yapılan şahsı bulmak için arama kurtarma çalışmaları yaptı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yunus Emre Caddesi istikameti Tabakane mevkiinde meydana geldi. Porsuk Çayı'nda bir vatandaşın düştüğü ihbarını değerlendiren polis ekipleri, hemen harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin yanı sıra Eskişehir İtfaiye ve Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibi dalgıçları, arama çalışmalarına başladı. Suya giren dalgıçlar ihbarı yapılan şahsın düştüğü bölgede yaptıkları kontrolde bir şeye ulaşamadı.

155 Polis İmdat hattını arayarak Porsuk Çayı'nda bir şahsın düştüğünü iddia eden Hamza Kaya, "Buradan geçerken suyun içinde bir kişi gördüm. Daha sonra polis ekiplerini arayarak haber verdim" ifadelerini kullanırken, herhangi bir duruma karşı 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Öte yandan çayda yapılan arama faaliyetleri sona ererken, çalışmaların sabah gelecek olan dalgıç ekipleri ile daha geniş kapsamlı devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA