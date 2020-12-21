Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'dan tehdit mesajı: ''O mezara seni sokarım!''

Çocuklar Duymasın dizisinin "Çaycı Hüseyin"i Alpaslan Özmol, magazin gündeminde yayılan ''öldü'' iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ''Beni her gün öldürüyorlar, ben buna alıştım. Ama kendine dikkat et, o mezara seni sokarım'' diye konuşan Özmol'un o anları kameraya böyle kaydedildi.