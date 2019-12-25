Çaycı, uyuşturucuyu taşımak için iç çamaşırına gizli cep yaptırmış

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, çay ocağı işletmecisi M.B.'nin (35) iç çamaşırına yaptırdığı gizli ceplerde 5 poşet içerisinde 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir çay ocağını işleten M.B.'nin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan M.B.'nin, uyuşturucu maddeyi motosiklet ile eğlence mekanlarındaki kişilere sattığı belirlendi.

Polis, nöbetçi savcının talimatıyla bugün saat 19.00 sıralarında harekete geçerek, motosikletiyle yola çıkan M.B.'yi eğlencenin kalbi ve oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde durdurdu. M.B.'nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına yaptırdığı gizli ceplerde 5 poşet içerisinde 200 adet ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.'nin iş yeri ve evinde yapılan aramada ise uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Emniyette sorguya alınan M.B.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA