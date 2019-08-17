Çaycuma ADD Gençlik kollarını kuruyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, 1994 yılında açılan ADD Şubesinin en büyük eksiklerinden birinin gençlik kollarının olmadığını söyledi.

Oral, "Bugün bu eksikliğimizi gidermenin haklı gururunu yaşamaktayız. Bugünden sonra ADD faaliyetlerinin artarak devam edeceğini, Atamızın nasıl Cumhuriyetin korunması ve kollanmasını gençlere emanet ettiyse, biz de bu anlamda hem Cumhuriyetimizi hem de dernek olarak geleceğimizi gençlere emanet ediyoruz ADD Çaycuma Şubesi Yönetim Kurulu olarak "Gençlik Kolları" kurulması için uzun zamandır planlamalar yapıyorduk. Bu oluşumu çeşitli kereler açıklayacaktık fakat araya çeşitli olaylar girdi ve erteleyerek bugüne kadar geldi. Aslında bakarsanız son yaptığımız etkinliklerde Gençlerimizi ve Gençlik örgütümüzü faal olarak görebilirsiniz. Bunun en güzel örneği de 19 Mayıs 100. Yıl etkinlikleri ve Cumhuriyet Müze Tır'ıdır" dedi.

Toplantıya ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, Başkan Yardımcısı Veysel Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri Günseli Türkyılmaz, Nurgün Pekmezci, Ercan Başar, Alkan Kurt ve Merter Mankal katıldı. Yeni kurulan Gençlik Kolu'nda görev dağılımı şu şekilde oluştu, Başkan Yasin Çakar, Başkan Yardımcısı Ata Yağız Sungur, sekreter Melike Cinmantarcı.

ADD Gençlik Kolları Başkanı olan Yasin Çakar yaptığı açıklamada, "ADD Çaycuma Gençlik olarak, öncelikle başta başkanımız ve yönetim kurulumuza böyle bir yapılanmayı kurarak bizlere güvenip imkan sundukları için teşekkür ederiz. Çaycuma'da Atatürk'ü, Atatürk ilke ve devrimlerini gençlerimize doğru bir şekilde anlatacaklarını tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak değerlerimizde buluşmamız gerekiyor. ADD Gençliğinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinde ve Bursa Nutku'nda da belirttiği gibi, Türk Gençliğine verdiği görevin sorumluluğunun bilincinde olduklarını, Atatürkçü Düşünce Derneği tüzüğünde yer alan kuruluş amacına uygun olarak, düşünsel, sosyal, kültürel ve eylemsel çalışmaları birlikte yapacaklarını, ilk eylem etkinliği olarak ben başkan yardımcımla birlikte 23 ve 26 Ağustos tarihleri arasında Büyük Taaruzun yıl dönümünde genel merkezimizin organize ettiği Afyon-Kocatepedeki "Gençlik Kampına" katılacağız" dedi.

Çakar, "Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi gençlerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif çalışmalar yapmak. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi gençlerimize birlikte üretmek, birlikte sorumluluk üstlenmek, farklılıklara hoşgörü ile bakmak gibi demokrasinin temeli olan davranış ve düşünceleri kazandırmak. Son yıllarda giderek artan gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak şeklinde özetleyebiliriz. Bu toplantıları düzenli olarak her ayın ilk Cuma akşamı gerçekleştirilecek. Yeni katılacak arkadaşlarımızla ADD ailesini büyütmeyi, gerek görülen zamanlarda toplantılarımıza bilgi alma amaçlı konusunda uzman kişi veya kişileri davet edebileceğiz. Tüm gençlerimizi ADD çatısı altında mücadeleye çağırıyorum" dedi.

Kaynak: İHA