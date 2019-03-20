Çaycuma ADD’den, şehit ailesine ziyaret

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde 18 Mart Çanakkale şehitlerinin 104. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Çaycuma Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) yönetim kurulu, her yıl olduğu gibi bu yılda düzenli olarak bir şehit ailesine taziyelerini bildirmek üzere ziyarette bulundular.

Diyarbakır Silvan'da 2006 yılında şehit olan Mehmet Akar'ın baba evine gerçekleştirilen ziyarette şehit babası, annesi ve kardeşi tarafından karşılanan ADD Çaycuma şubesi yönetim kurulu üyeleri şehit ailesine plaket, Türk Bayrağı ve rozet taktim etti.

Yönetim kurulu adına şehit babası Halil İbrahim Akar" a plaket sunan ADD Çaycuma şubesi başkan yardımcısı Veysel Çalışkan, "Malazgirt'ten bu yana yurt edindiğimiz bu güzel topraklarda sayısız defa saldırıya uğrayarak sökülüp atılmak istendik. Yine 104 yıl öncede 7 düvele karşı vatan savunması yaptığımız bu topraklara yüzbinlerce evlat şehit düşmüştür. Kurtuluşumuz Gazi Mustafa Kemal gibi bir dehanın ortaya çıkması ile gerçekleşmiştir. Günümüzde de bizlerin rahat uyumaları için vatan nöbeti tutan oğlunuz toprağa düşmüştür . Allah rahmet eylesin. Şehidimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Yönetim kurulu adına acınızı paylaşıyoruz. Evladınız bizimde evladımızdır. Çanakkale'de canını veren kahraman askerlerimizi ve bize zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal ile diğer komutanlarımızı 104 yıl sonra bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz"dedi.

Kaynak: İHA