Çaycuma Devlet Hastanesi’nde Emzirme Haftası etkinliği yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeni ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne hamile anne adaylarına ve yeni doğum yapmış annelere eğitim verildi.

Poliklinik bölümünde açılan stanta Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Sezgin Mutlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nagehan Odabaş, Çocuk Doktoru Coşkun Ekemen'de katıldı. Görevli ebeler hamile anne adayına ve yeni doğum yapmış annelere broşür dağıtarak anne sütünün öneminden bahsetti. Mutlu, "Anne sütünün nasıl oluştuğu anlatılarak, gebelik dönemi boyunca annenin memeleri, doğacak bebek için dünyadaki en uygun sütü üretecek ve kullanmaya hazırlayacak hale gelir. Doğum sırasında memeler bebek için ilk besin olacak "ilk süt ya da "ağız süt" olarak bildiğimiz sütü salgılamaya hazırdır. Memede süt yapımını sağlayan madde annenin beyninden salgılanan "Prolaktin" adlı bir hormondur. Kan damarları, memede süt yapımı için gereken maddeleri süt hücrelerine taşır ve memeler sıcak ve sert olur. Süt akmaya başlayınca ve bebek emmeyi öğrendikçe memedeki gerginlik azalır, anne de rahatlar. Bu donemde anne ile bebek zorluklarla karşılaşabilir. İlk günlerde anne ve bebeğe yardım ve destek gerekebilir. memeler sıcak ve sert olur. Doğumdan hemen sonra bebeğin annenin göğsüne yatırılması, ten tene teması sağlayarak sütün gelmesini kolaylaştırır. Ağız Sütü (İlk Süt-Kolostrum) nün önemi ise bebeğin memeden alacağı ilk besine "ilk süt", "ağız sütü" ya da "kolostrum" denir. İlk sütün görüntüsü anneden anneye değişir, ancak genellikle sarı renkte ve kıvamlıdır. Bu ilk süt özel olarak çok besleyicidir ve bebeği pek çok hastalıktan korur, bebeğinizin ilk aşısıdır. İlk sütün miktarı az olmasına karşın, ilk günlerde bebeğin beslenmesi ve bağırsaklarının iyi çalışması için yeterlidir. Önemi olan annenin doğumdan sonra en kısa zamanda hemen emzirmeye başlamasıdır. Bebek her ağladıkça emzirilmelidir. Sık aralıklarla emzirerek bebeğin bu ilk sütü mümkün olduğunca çok almasına çalışılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA