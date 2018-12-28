Çaycuma Kaymakamı Keçeli, Birinci Sınıf Mülki Idare Amiri terfisi aldı
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Kaymakamı'nın resmi gazete de terfisi yayınlandı.
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Kaymakamı'nın resmi gazete de terfisi yayınlandı.
İçişleri Bakanlığı kararı ile 39 mülki idare amirinin Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan kararda Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İdare Amiri statüsünden Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri statüsüne yükselerek terfi aldı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.