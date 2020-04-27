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Çaycuma sokağa akın etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.

Çaycuma sokağa akın etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.

Çaycuma ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar korona virüsü salgınına rağmen cadde ve sokaklara akın etti. "Evde Kal" çağrılarını unutup, maskeleri takan vatandaşların banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturması ve sosyal mesafe kuralına uymamaları virüs tehlikesini arttırdı.

Çaycuma sokağa akın etti

Çaycuma sokağa akın etti

Kaynak: İHA




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