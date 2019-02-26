Çaycuma’da 104 kişiye ‘Uyuma’ projesi anlatıldı

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele "Uyuma" uygulamasını anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele alanında vatandaşın da etkin rol alabileceği şekilde hazırladığı UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) programının tanıtımı Çaycuma ilçesinde de hız kesmeden devam ediyor. Çay Mahallesinde bulunan kıraathanede 48 kişiye, Yeni Mahalle'de bulunan kıraathanede 56 kişiye olmak üzere 2 ayrı noktada 104 kişiye Narko-Rehber ve UYUMA programı anlatıldı.

Kaynak: İHA