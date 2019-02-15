Çaycuma’da 2019 Fuar hazırlıklarına start verildi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde 2019 yılı içinde 25-28 Temmuz'da düzenlenecek ve 3. kez açılacak olan DECO BOSS Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı ile 26-29 Eylül'de 4. kez açılacak olan Farmers Fair Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın için çalışmalara başlandı.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu ve Meclis Başkanı Ergün Ece'nin evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serhat Dereli ve Fatih Özkütük, Expolink Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan ile Expolife Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Erdoğan katıldı.

Toplantıda öncelikle önceki yıllarda yapılan fuarlar değerlendirildi ve yurtışında da duyurularak ziyaretçi ve katılımcı anlamında fuarların uluslararasılaştırlması için yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son birkaç yıldır Çaycuma'da çok önemli iki fuarlar gerçekleştirilmiş, yüzbinlerce ziyaretçi ile firmalar tarafından da oldukça ilgi de görmüştür. İlçemiz coğrafi konumu ile bölgenin tam ortasında yer almasının yanı sıra, şehir olarak da her yönüyle gelişmiş ve modern bir kent olarak fuarlar şehri olma yolundadır. Geçen yıllarda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek hazırlıklarını yaptığımız ve oldukça başarılı gerçekleştirildiğine inandığımız Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarını bu yıl üçüncü kez; Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı da dördüncü kez gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin tam kalbinde yer alan Çaycuma bu tip etkinlikler için bir cazibe merkezi olabilmesi için her türlü altyapı yatırımı ile üstyapı düzenlemelerini yaparak fiziki ortamın oluşturulması için Sayın Kaymakamımız Serkan Keçeli, Sayın Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı, ilçemizdeki diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde hazırlık çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 2019 yılında yine bu iki fuarın yüz binlerce insanı ziyaretçi olarak biraraya getireceği kesindir. Kent dışından, özellikle de yapacağımız davetlerle yurt dışından gelecek misafirlerimizi elbirliği ile Çaycuma'da ağırlamaya hazırlanıyoruz. "

Kaynak: İHA