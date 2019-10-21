Çaycuma’da Çocuk Belediye Başkanı Nisanur Yıldırım oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, İlçe Çocuk Belediye Başkanlığı seçimi yapıldı. Okullardan seçilen 200 temsilcinin oy kullandığı genel kurulda Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Nisanur Yılmaz, 68 oyla Çaycuma Çocuk Belediye Başkanı oldu.

Çaycuma ilçesi belediye mücavir alanı içinde kalan 11 ilk ve ortaokuldan seçilen 210 temsilci, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde toplanarak yeni çocuk belediye başkanını seçti. 5 adayın yarıştığı genel kurula; İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Cengiz Yılmaz, bazı belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve belediye çalışanları katıldı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan mevcut Çocuk Belediye Başkanı Nisanur Dinçmen, "Bu projede ilk çocuk belediye başkanı olarak sizleri temsil etmekten büyük gurur duydum. Bugünün çocukları ve geleceğin mimarları olan biz çocuklara değer veren ve düşüncelerimize önem veren tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Biz kısa süre içinde de olsa Çaycuma Çocuk Belediyesini kurarak kurumsallaşması yolunda ilk adımları attık. Yeni seçilecek arkadaşlarımın Çaycuma'nın yönetimine tam katılımını sağlaması en büyük dileğimdir" dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz da, "Sevgili çocuklar belediyemize iyi hizmet edeceğimize milli eğitimi en iyi şekilde temsil edeceğinize canı gönülden inanıyorum. Burada demokratik bir seçim yapılacak. Mutlaka bir kazanan da olacak ama en çok da Çaycuma kazanacak. Ben bu anlamda başta belediye başkanımıza, meclis üyelerimize, belediye çalışanlarımıza, okuldaki bütün öğretmenlerimize, idarecilere ve siz öğrencilere çok teşekkür ediyorum ve demokrasi şölenine katıldığınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni başkan adayları divan başkanlığına listelerini sundu. Genel kurulda Nisanur Yıldırım 68, Hatice Coşkuner 54, Hayati Enes Kabuk 43, Gamze Çarşanbalı 18, Kubilay Ataman 17 oy aldı.

Buna göre Çaycuma Belediyesinin yeni çocuk başkanı Nisanur Yıldırım oldu. Yıldırım, belediye başkanlığı görevini eski başkan Nisanur Dinçer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında devralacak.

Kaynak: İHA