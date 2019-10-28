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  3. Çaycuma’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Çaycuma’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Çaycuma’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Çaycuma Hükümet Konağı önünden başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı'nda sone erdi. Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Çocuk Belediye Başkanı Nisanur Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program sona erdi.

Çaycuma’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Çaycuma’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kaynak: İHA

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