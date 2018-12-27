Çaycuma’da silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir şahıs pompalı tüfekle eski arkadaşının dükkanını basarak ateş açtı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çaycuma Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında eskiden bir husumet olan Utku G.'nin çalıştığı dükkanına 67 YC 944 plakalı araçla gelen 28 yaşındaki Oktay E., 25 yaşındaki Mutlu E., 22 yaşındaki Ozan D. ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzamasını üzerine Oktay E. yanında getirdiği pompalı tüfek ile Utku G.'ye ateş etti. Utku G. yüzünden ve boynundan yaralanarak olduğu yere yığılıp kaldı. Olayın ardından arkadaşını vuran Oktay E. ve yanındakiler araç ile kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavisi devam eden Utku G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA