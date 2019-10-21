Çaycuma’da "silajlık mısır hasadı" yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında "Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Akpınar köyünde yapılan etkinliğe, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Akçaalan, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Vali Erdoğan Bektaş, Filyos Vadisi'nin bölgenin can damarı olduğunu söyledi.

En değerli arazileri Filyos Nehri'ne borçlu olduklarını ifade eden Bektaş, "Burası bizim en önemli çıkış ve sanayi alanımız. Sanayi mi, tarım mı gibi çelişki gözükse de ikisini de başarmalıyız. Başka yolumuz yok. Hem sanayisiz hem de tarımsız yapamayız. Tarım konusunda butik işletmeciler öne çıkıyor. Çıkışlar arıyoruz. Silajlık mısırı yeri olan ekiyor, satıyor. Bu konuda enerjimiz bu bölgede çok. Silajlık mısır tabi ki çok geniş alanlarda yapılması gereken bir iş. Bizlerde yardımcı oluyoruz. Çiftçimizin ellerine kollarına sağlık. Ödeneklerin kazanılmasında katkısı olan meclis üyelerimize, il ve ilçe müdürlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Akçaalan da kentin 93 bin hektar tarım arazisi, 83 bin büyükbaş hayvan, 35 bin küçükbaş hayvan ile tarımsal faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Akçaalan, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesindeki en önemli unsur kaba yem ihtiyacını karşılamak ve bunları daha ileri seviyeye ulaştırmak. Bunu için ya hayvan varlığımızı artıracağız ya da mevcut hayvan varlığımızdan en kadara fazla verim alabilmenin yollarını deneyeceğiz. Bilimsel araştırmalara göre silajlık mısır en önde gelen besin olduğu belirtildi. İlimizde 17 bin ton silajlık mısır hasadı, 41 bin ton yonca hasadı mevcuttur. Tüm hayvan varlığımızı hesapladığımızda bu hasatlar ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Son iki yılda valiliğimiz katkıları ile 52 ton yonca dağıtımı ve 10 ton silajlık mısır dağıtımı gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, "Çaycuma ilçemiz Zonguldak ilimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu ilçedir. İlçemizin konumu itibarı ile çok çeşitli bitkilerin yetişmesine ortam hazırlayan bir iklimi ve coğrafyası mevcuttur. Hayvancılığın olmazsa olmazı olan ve büyükbaş hayvancılıkta en büyük gider olan yem giderlerinin önemli bir kısmını hatta tamamını işletme içinden karşılamak önemlidir. Çünkü hayvancılıkta yem temininde dışa bağımlı olmak büyük bir risk olduğundan yemi kendi üretimi ile karşılamak gerekir. Bu şekilde hayvancılık giderlerini azaltarak yapılan yetiştiricilikte kar elde etmekten bahsedebiliriz. Müdürlük olarak bizler ve ayrıca üreticilerimiz bunun bilinci ile kaba yem üretimine ağırlık vermekteyiz. Şu an etkinlik yaptığımız silajlık mısır hasadı alanı da bu bağlamda değerlendirilen yerlerdendir. Üzerinde bulunduğumuz tarla Filyos Projesi kapsamında kamulaştırılmış alan içinde kalmaktadır. Bu alanda modern metotların tüm alanı uygulanabilmektedir. Arazilerde bütünlük sağlanarak 40-50 hatta 200-300 dekarlık büyük parsellerde gelişmiş alet ve ekipmanlarla tarım yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak da elde edilen ürün kalite ve miktarı üst seviyelere ulaşmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in eşliğinde bereket duası edilerek silajlık mısır hasadına başlandı.

Kaynak: İHA