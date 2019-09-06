Çaycuma’dan Avrupa’ya eğitim köprüsü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Tarım Teknisyenleri "Erasmus Plus Mesleki Eğitim Çalışmaları" ile Avrupa yolunda.

Çaycuma ilçesinde 2016 yılında Veteriner Sağlığı, Laboratuvar Hizmetleri ve Tarım Alanlarında eğitime başlayan Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AB Erasmus Projeleri kapsamında Avrupa" ya gidiyor. Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tekin Verim şunları söyledi, "Bu eğitim öğretim yılında Tarımsal Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği Avrupa Stajı projesi adı altında 24 öğrencimiz, 2 öğretmen ve 1 idarecimiz Avrupa Birliği Erasmus Plus Mesleki Eğitim çalışmalarına katılmaya hak kazandı. Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği Projemizi gerçekleştirme çalışmalarımız hızla devam etmektedir" dedi.

Verim, Proje kapsamında Veteriner Sağlığı öğrencilerinin 16 ve 29 Şubat tarihleri arasında Macaristan'a; Tarım Alanı öğrencilerinin 8 ve 21 Mart tarihleri arasında 2 grup olarak Çek Cumhuriyeti" ne gideceklerini belirtti. 24 öğrencinin yurtdışı staj faaliyetleri ile mesleki alanlarında Avrupa Birliği uygulamalarını yerinde görüp öğrenme şansı yakaladığını vurguladı. Projenin hazırlanmasında ve takibinde özveri ile çalışan Tarım Teknolojileri Öğretmeni Perihan Yücesoy" a, İngilizce Öğretmeni Ahmet Can Ünlütürk" e ve projenin tüm süreçlerinde görev alan Müdür Yardımcısı Bülent Özcan'a tüm kurum adına teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okulun idareci ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA