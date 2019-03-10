İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Çayda erkek cesedi bulundu

Çayda erkek cesedi bulundu

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, çayda Hasan Karademir'in (68) cesedi bulundu.

Çayda erkek cesedi bulundu

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, çayda Hasan Karademir'in (68) cesedi bulundu.

Karabük'ün Yenice ilçesinden Gökçebey ilçesine akan Devrek Çayında ceset olduğunu fark edenler durumu jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı incelemede, cesedin Hasan Karademir'e ait olduğu tespit edildi. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gökçebey Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı. Karademir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.