Caye Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caye Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caye Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caye Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caye Quintana 20 Aralık 1993 tarihinde Huelva şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Cayetano Quintana Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caye Quintana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caye Quintana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Caye Quintana'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Caye Quintana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cayequintana/

Caye Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caye Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caye Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caye Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Recr. Huelva B

1 Temmuz 2013 yılında Écija Balompié

30 Haziran 2014 yılında Recr. Huelva B

1 Temmuz 2015 yılında Recr. Huelva

10 Temmuz 2015 yılında R. Valladolid B

26 Ağustos 2016 yılında Racing

6 Şubat 2017 yılında RCD Mallorca B

2 Ağustos 2017 yılında Jumilla

2 Temmuz 2018 yılında Recr. Huelva

1 Temmuz 2019 yılında Cádiz CF

15 Ocak 2020 yılında CF Fuenlabrada

12 Ağustos 2020 yılında Cádiz CF

7 Eylül 2020 yılında Málaga CF

30 Haziran 2021 yılında Cádiz CF

10 Temmuz 2021 yılında Slask Wroclaw

Caye Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caye Quintana şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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