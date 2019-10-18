Çayeli’de tüm okullarda İstiklal Marşıı asker selamı verilerek okundu

Rize'nin Çayeli ilçesindeki tüm ilk, orta ve lise öğrencileri İstiklal Marşı töreninde Mehmetçik'e destek için asker selamı verdi.

Çayeli ilçesindeki tüm okullardaki öğrenciler haftalık eğitimin son gününde Mehmetçik'e destek selamı gönderdi. Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Okullarının bahçelerine toplanan öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için asker selamı verdi, Türk bayrağı açtı. Öğrencilere öğretmenler ve velileri de eşlik etti.

İlçede bulunan 9 Mart İlkoğretim Okulu Müdürü Cemil Kesepara İHA muhabirine yaptığı açıklamada sınırdaki Türk askerine moral amaçlı böyle bir etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Kesepara sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için ordumuz şu anda Suriye topraklarında. Bizlerde okulumuz olarak, askerlerimize moral olması amacıyla selam gönderdik. Askerlerimize ne kadar selam göndersek azdır. Onlara minnet borçluyuz."

Çayeli Yamantürk Ortaokulu öğrencilerinden Efe Kadir Küçük ise, "Bizler vatansever çocuklarız. Askerlerimizin her zaman yanındayız. Onları destekliyoruz. Bayrak dediğimizde aklımıza güzellik geliyor, askerlerimizin mücadelesi geliyor. Askerlerimize kolaylık diliyoruz. Teröristleri sıkıntılı alandan püskürtüyoruz. Tüm askerlerimize selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA