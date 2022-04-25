Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;

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Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.48

Meslek Adı :

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim tekniklerini kullanarak tekniğine uygun olarak çayır mera ve yem bitkileri yetiştirip, bitkilerin bakım ve kültürel işlemlerini yürüterek hasat ve hasat sonu işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazide üretim için hazırlık yapmak

b) Generatif üretim yapmak

c) Yonca, üçgül ve burçak yetiştirmek

d) Fiğ, korunga ve gazal boynuzu yetiştirmek

e) Ayrık, çim, yumak ve brom yetiştirmek

f) Çayır mer?a tesisi yapmak

g) Çayır mer?aların bakımını ve yönetimini yapmak

h) Tarla bitkileri hastalıkları ile mücadele etmek

i) Tarla bitkileri zararlıları ile mücadele etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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