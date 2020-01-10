Çayırhan’da tarihi eser kaçakçılığı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çayırhan Jandarma Karakol ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonunda Çayırhan'da bulunan bir eve baskın yapıldı. Operasyonda evde saklı birçok tarihi eser ve elektronik cihazlar ele geçirildi. Operasyonun ardından bir kişi gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA