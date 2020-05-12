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  3. Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

Çayırova Belediyesi tarafından ilçede bulunan çölyak hastalarına glutesiz gıdaların içerisinde bulunduğu paketler dağıtıyor.

Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

Çayırova Belediyesi tarafından ilçede bulunan çölyak hastalarına glutesiz gıdaların içerisinde bulunduğu paketler dağıtıyor.

Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan 25 çölyak hastası vatandaşa glutensiz gıda yardımında bulundu. Ömrü boyunca sadece glutensiz gıdalar tüketmek zorunda olan vatandaşlara yardım elini uzatan Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan hastalarına ücretsiz glutensiz gıda desteği sağladı. Özel olarak hazırlanan glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim edildi.

Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

Kaynak: İHA


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