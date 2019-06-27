Çayırova yaz okulları başladı

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi tarafından hizmete açılan ve 16 branşta hizmet veren Yaz Okulları, 3 bin 40 öğrenci ile eğitime başladı.

Çocukların yaz tatillerini verimli ve güzel bir şekilde geçirmeleri için 16 branşta açılan ve 3040 öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz spor okulları eğitimleri Anne Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezleri, Kapalı Spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleşiyor. Kuran-ı Kerim, okuma-yazma, gitar, resim, robotik kodlama, ahşap atölyesi, minyatür maket atölyesi, drama, satranç, zeka oyunları branşlarında eğitim alan çocuklar zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmiş olacaklar.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de 24 Haziran'da eğitime başlayan ve 2 Ağustos'ta sona erecek olan yaz spor okullarını gezdi. Başkan yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Tuzcu'nun eşlik ettiği Başkan Çiftçi, merkez anne ve çocuk kulübü, Türkan Göktürk Bilgievi ile İstiklal İlkokulu kapalı spor salonunda eğitim alan çocukları ziyaret ederek, öğretmenlerden bilgiler aldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çiftçi, Çayırova'nın geleceği olan çocuklarımızın gerek spor yapmaları gerekse de yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için açılan yaz okullarının öğrencilerin bilgi, beceri ve kişisel gelişimine büyük katkı sunacağını belirterek, çocukların her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA