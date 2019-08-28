Çayırova’da asfalt çalışmaları sürüyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emek Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi.

Çayırova Emek Mahallesi'nde asfaltlama çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, asfaltlama çalışmasının başladığı Emek Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Asfalt serilen sokakları gezen Başkan Çiftçi, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Çayırova'nın her noktasına öncelik ve aciliyet sırasına göre hizmet götüreceklerini ifade eden Başkan Çiftçi, vatandaşlarla istişare ederek sorunları tek tek çözeceklerini söyledi. Çayırova'nın hizmetkarı olduklarını ve beş yılı dolu dolu geçirmek için gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirten Baştan Çiftçi, hedeflerinin daha mutlu, huzurlu ve daha yaşanabilir kent inşa etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA