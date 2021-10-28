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  3. Çayırova'da Ceylan Ö. isimli genç kız kendini asarak intihar etti

Çayırova'da Ceylan Ö. isimli genç kız kendini asarak intihar etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Ceylan Ö. isimli kız evde tavana asılı halde bulundu. Ceylan Ö. Çayırova Tıp Merkezinde hemşirelik yapmaktaydı.

Çayırova'da Ceylan Ö. isimli genç kız kendini asarak intihar etti

Hemşire Ceylan Ö. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesinde oturuyordu.

Çayırova Tıp Merkezinde çalışan genç hemşire evde kendini asarak intihar etmiş bir şekilde bulundu.

Çayırova'da Ceylan Ö. isimli genç kız kendini asarak intihar etti

CENAZESİ İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİBEN

Ceylan hemşirenin cenazesi ikindi namazından sonra Yeni Kent Camii'den kaldırılacak. 

Dilovası Vahdet Cami’de ise taziyesi gerçekleştirilecek.

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