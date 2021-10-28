Çayırova'da Ceylan Ö. isimli genç kız kendini asarak intihar etti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Ceylan Ö. isimli kız evde tavana asılı halde bulundu. Ceylan Ö. Çayırova Tıp Merkezinde hemşirelik yapmaktaydı.
Hemşire Ceylan Ö. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesinde oturuyordu.
Çayırova Tıp Merkezinde çalışan genç hemşire evde kendini asarak intihar etmiş bir şekilde bulundu.
CENAZESİ İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİBEN
Ceylan hemşirenin cenazesi ikindi namazından sonra Yeni Kent Camii'den kaldırılacak.
Dilovası Vahdet Cami’de ise taziyesi gerçekleştirilecek.